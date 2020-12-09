Вооружённый ножами мужчина напал на полицейских на юге Франции

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Злоумышленник, вооружённый двумя керамическими ножами, напал на полицейских в городе Боллен на юге Франции. Об этом сообщают местные СМИ.

Правоохранители прибыли по вызову после сообщения о мужчине, ворвавшемся в чужое жилище. После того как злоумышленник увидел полицейских, он атаковал одного из них, пробив лезвием ножа бронежилет, передаёт телеканал BFMTV. Ещё двое полицейских также получили ранения в ногу и руку.

Впоследствии нападавший был обезврежен и доставлен в полицейский участок. В настоящее время устанавливаются подробности инцидента.

Как сообщал NEWS.ru, в конце ноября вооружённый ножом злоумышленник напал на прохожих в городе Оберхаузен на западе Германии. Пострадали не менее четырёх человек, преступник схвачен.