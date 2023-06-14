Вучич срочно покинул посольство РФ из-за задержания косовских силовиков

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич был вынужден покинуть прием в посольстве РФ из-за задержания вооруженных косовских спецназовцев в центре республики, сообщает газета «Вечерне новости». По информации журналистов, трое задержанных силовиков из Косово имели при себе пистолеты, автоматы, а также спецсредства.

По данным издания, Вучич был приглашен в посольство РФ по случаю Дня России. После получения информации о задержании косовских спецназовцев он поблагодарил российскую сторону за проведенное мероприятие и покинул диппредставительство.

Обострение ситуации на севере Косово и Метохии началось 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в ряде муниципалитетов. Силовики попытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, одержавших победу на выборах, бойкотированных правительством Сербии.

29 мая тысячи сербов собрались перед зданиями с требованиями отвода спецназа и отзыва косоварских мэров. Вечером в Звечане произошли столкновения между сербами и силовиками НАТО, которые открыли по протестующим огонь, применили светошумовые гранаты и распылили слезоточивый газ. Пострадали более 50 участников акции.