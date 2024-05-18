Вооруженный ножом украинец напал на сотрудника военкомата Житель Синельниково напал на сотрудника украинского военкомата с ножом

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Житель города Синельниково Днепропетровской области Украины напал с ножом на сотрудника военкомата. Предполагается, что ему хотели вручить повестку. По данным пресс-службы Сухопутных войск Украины, сержант ВСУ получил ранение руки. Против нападавшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Препятствование законной деятельности ВСУ» и «Покушение на убийство».

В городе Синельниково во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования мероприятий по оповещению военнообязанных гражданин совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия — ножа — на сержанта ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее на Украине вступил в силу закон, устанавливающий новый порядок вручения повесток. Теперь сотрудники территориальных центров комплектования смогут вручать гражданам повестки круглосуточно. При этом документы будут считаться врученными даже в том случае, если самих граждан не было в этот момент по месту жительства. Отказ от получения повестки также приравнивается к уведомлению о необходимости явиться в ТЦК для прохождения медосмотра.

Изменения в законодательстве вызвали недовольство у украинцев, в частности у дальнобойщиков. Они устроили акцию протеста, пригнав фуры на трассу Киев — Одесса и спровоцировав образование транспортного затора. Отмечается, что после принятия закона дальнобойщики больше не имеют права на бронь от мобилизации.