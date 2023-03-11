Вооруженный ножом мужчина порезал двух посетителей рынка в Ницце

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

42-летний мужчина с ножом напал на посетителей городского рынка в Ницце, сообщает портал BFM. В результате его действий два человека получили легкие телесные повреждения. Нападавший был арестован, сейчас его допрашивает полиция.

Нападение произошло 11 марта около 10 утра на рынке национальных интересов. По данным журналистов, 79-летний мужчина был ранен в живот, другой 65-летний посетитель рынка — в спину. Они утверждают, что нападавший также получил ранение. Для его задержания были задействованы 10 пожарных и четыре машины. Мотивы преступника пока не называются.

Ранее сообщалось, что в Ницце в храме Сен-Пьер-д'Арен 31-летний мужчина напал с ножом на священника и служительницу храма. Инцидент произошел во время воскресной мессы. Подозреваемый в покушении задержан. По данным СМИ, он страдает биполярным расстройством.

В Сети ранее появились кадры нападения мужчины с ножом на прохожих, в результате которого на Северном вокзале в Париже пострадали шесть человек. На кадрах видно, как преступник наносит удары холодным оружием случайному прохожему, валит его с ног и продолжает бить ножом.