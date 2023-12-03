Вооруженный молотком мужчина убил туриста во Франции

Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Вооруженный молотком мужчина с криками «Аллаху Акбар» набросился на туристов в Париже, один человек погиб, сообщает BFMTV. Еще двое прохожих ранены. Полиция уже задержала нападавшего.

Им оказался 26-летний гражданин Франции, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за радикальных религиозных взглядов и «серьезных психических расстройств». Источник телеканала в МВД сообщил, что после ареста мужчина заявил о своем нежелании больше молча мириться с гибелью тысяч мусульман в Палестине и Афганистане.

В начале октября 20-летний мужчина чеченского происхождения с ножом напал на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. СМИ писали, что во время атаки преступник прокричал: «Аллах Акбар!» Один человек погиб, еще трое получили ранения. Полиция задержала злоумышленника.

До этого Федеральное ведомство по охране Конституции Германии арестовало двух подростков, заподозрив их в подготовке вооруженного нападения в городе Кельне. Отмечается, что один из задержанных, Расул — гражданин России, второй, Эдрис — по происхождению афганец. Предположительно, молодые люди хотели совершить теракт с помощью самодельных взрывных устройств или небольшого грузовика.