Вооруженный мечом «король Артур» ранил несколько полицейских и убил ребенка News.sky: мужчина с мечом напал на полицейских и убил ребенка в Лондоне

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

На северо-востоке Лондона мужчина, вооруженный мечом, напал на стражей порядка, ранив пять полицейских и убив 13-летнего мальчика, сообщает News.sky. По его данным, 36-летнего злоумышленника задержали на месте.

Мужчина с мечом напал на представителей общественности и полицейских, что привело к смерти 13-летнего мальчика. Мужчина врезался на автомобиле в дом в Турлоу-Гарденс, после чего, как сообщается, нанес ножевые ранения нескольким людям, — пишет News.sky со ссылкой на полицию.

По информации СМИ, двух правоохранителей доставили в больницу, угрозы жизни нет. Мотивы преступника не озвучиваются, как и то, где он мог взять меч. Премьер Великобритании Риши Сунак назвал произошедшее «шокирующим инцидентом». Он добавил, что такому насилию не место на лондонских улицах. Мэр города Садик Хан в свою очередь сказал, что эта ситуация «опустошила» его.

Ранее подросток с ножом напал на проповедника во время службы в ассирийской христианской церкви в районе Уэйкли в австралийском Сиднее. Злоумышленник подошел к епископу Мар Мари и ударил его ножом несколько раз в область лица и шеи. Прихожане церкви среагировали быстро и смогли предотвратить дальнейшие действия нападавшего, однако трое из них получили ранения, которые, по данным местных СМИ, были несерьезными. Преступника задержали на месте.