Вооруженные катапультой протестующие во Франции попали на видео

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Манифестанты в Кемпере на северо-западе Франции прикатили на акцию протеста катапульту. Как пишет Le Télégramme, причиной беспорядков стала смерть полугодовалой девочки в местной больнице, где не оказалось специалистов, способных оказать ребенку помощь.

Протестующие требуют, чтобы медучреждение работало круглосуточно. Сейчас больница закрывается с 18:30 до 08:30 из-за нехватки средств на организацию ночного отделения.

Как пишут журналисты, в субботу, 30 сентября, к зданию местной префектуры пришли более тысячи человек. Более того, они привезли на площадь катапульту. На кадрах с места событий можно увидеть, как манифестанты выкатывают орудие из грузовика, пока другие скандируют. Неизвестно, применяли ли катапульту по назначению, однако полиция пустила в ход слезоточивый газ для разгона протестующих.

Ранее также сообщалось о беспорядках в Париже. На бульваре Клиши в северной части французской столицы произошли столкновения манифестантов с силовиками. Люди забрасывали полицейскую машину камнями и бутылками, пока на место не прибыло подкрепление. В протестах участвуют представители политических партий и профсоюзов, они выступают против полицейского произвола.