Вооруженного мужчину в аэропорту Гамбурга задержали

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Полиция Гамбурга сообщила на своей странице в Twitter (Х), что задержала без сопротивления мужчину, прорвавшегося на машине в местный аэропорт. Отмечается, что он вышел из машины вместе с дочерью и сдался правоохранителям.

Инцидент с заложниками исчерпан. Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов без сопротивления. Судя по всему, ребенок не пострадал, — объявили правоохранители.

Ранее полиция предположила, что у мужчины, удерживающего в заложниках ребенка в аэропорту Гамбурга, может быть при себе боевое огнестрельное оружие и взрывчатка. Там добавили, что приоритетом для сотрудников является жизнь ребенка.

Инцидент в гамбургском аэропорту произошел накануне вечером. Вооруженный мужчина прорвался на автомобиле сквозь барьер оцепления и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Там он остановил машину у пассажирского самолета Turkish Airlines и забаррикадировался в ней со своей четырехлетней дочерью. Злоумышленник сделал несколько выстрелов из автомобиля, а также бросил две бутылки с зажигательной смесью.

Согласно данным СМИ, мужчина является этническим турком и требовал вылета в Турцию. Дочь он похитил у матери и хотел увезти с собой.