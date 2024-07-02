Вонэксперт оценил концентрацию украинских войск у белорусской границы Военэксперт Дандыкин: украинские войска провоцируют Белоруссию

Фото: МО Украины

Украинские войска сконцентрировались у белорусской границы, чтобы провоцировать Минск, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Как он отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», возможно, ВСУ предпримут попытки диверсии на территории Белоруссии.

Белоруссия — наше союзное государство, там размещено российское тактическое ядерное оружие. А Украина уже давно провоцирует Минск. Они отправляют беспилотники нарушать границу и организуют различные аморальные выходки, — объяснил эксперт.

Капитан отметил, что ВСУ могут попытаться отправить диверсионные группы на территорию этой страны, чтобы нанести какой-то ущерб или даже захватить населенные пункты. Однако тем самым они сделают себе только хуже, так как до Киева от белорусской границы всего 80 км, добавил Дандыкин.

Они, конечно, пытаются играть на нервах, но все их старания обречены на провал, — заключил эксперт.

Ранее капитан в отставке Виктор Литовкин заявил, что Киев пытается спровоцировать переброску российских войск заявлениями о стягивании ВСУ к белорусской границе. Военный эксперт подчеркнул, что это политическая игра, при помощи которой Украина пытается доказать Западу необходимость санкций против Минска.