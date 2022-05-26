Волжские казаки сбили украинский Ми-8 в Харьковской области

Вертолёт Ми-8 / Фото Shutterstock

Представители Волжского казачьего войска смогли сбить украинский вертолет Ми-8 из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2», сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества (ВсКО). Отмечается, что в спецоперации на Украине сейчас принимают участие более 5 тысяч казаков.

В ходе проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины под селом Терновая Чугуевского района Харьковской области казаки Волжского казачьего войска в составе 15-го добровольного отряда «Ермак» из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2» сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины, который прикрывал наземные подразделения ВСУ, — сказано в сообщении ВсКО.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил, что вооруженные силы ЛНР смогли освободить и взять под контроль 95% территории республики. 25 мая глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что более половины территории города Красный Лиман перешло под контроль республиканских сил.