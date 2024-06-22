Волынскую и Винницкую области Украины сотрясли взрывы В Волынской и Винницкой областях прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы раздались в городе Луцке Волынской области, а также в Винницкой области Украины, сообщает украинский телеканал ТСН. Уточняется, что в регионах звучала воздушная тревога. Местные власти ситуацию не комментировали.

В частности, «шум» зафиксирован в Луцке. Причем примерно через полчаса после первой серии взрывов в городе телеканал заявил о новых взрывах в Луцке.

Также этой ночью, 22 июня, серия взрывов раздалась в подконтрольном Киеву Павлограде в Днепропетровской области. По информации журналистов, взрывы прозвучали на фоне сирены. Местные власти не делали заявлений о ситуации.

Кроме того, утром 19 июня сообщалось о мощных взрывах во Львове. Звуки тоже прозвучали на фоне сигнала воздушной тревоги. Стало известно о взрывах в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областях, в Кривом Роге повреждение получило частное промышленное предприятие.

Ранее несколько инфраструктурных объектов в Днепропетровске на Украине получили повреждения. Глава военной администрации региона Сергей Лысак обратил внимание, что в городе упали обломки воздушных объектов. На местах происшествия зафиксировали возгорание.