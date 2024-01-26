«Волосы дыбом»: на Украине сообщили о резком сокращении населения Азаров: население Украины сократилось в 2,5 раза за всего лишь 10 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Николай Азаров

Население Украины сократилось в 2,5 раза за минувшие 10 лет, написал в своем аккаунте Facebook (деятельность в РФ запрещена) бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, от этих данных и от того, как Киев издевается над своим народом, «волосы встают дыбом». Никакие придуманные «голодоморы» и рядом не стоят с последствиями правления президента Владимира Зеленского, добавил политик.

Население Украины сократилось по сравнению с 2014 годом в два с половиной раза. Такого никогда не было за такой короткий период <...> Они так издеваются над украинцами, над простым населением за эти годы, что у меня волосы поднимаются дыбом, — написал Азаров.

По его словам, народ любой другой страны уже бы растерзал такое руководство. Однако украинцы предпочитают бежать из страны, посетовал он.