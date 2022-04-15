Волонтёр из Латвии рассказала о хамском поведении украинских беженцев

Украинские беженцы, попадая в европейские страны, начинают вести себя по-хамски, требуя предоставлять им роскошные условия проживания, рассказала волонтёр из Латвии. По словам девушки, украинцы также проворачивают хитрые схемы, чтобы оформить пособия в каждой из стран, через которые они едут, пишут «Народные Новости».

Девушка вместе с командой уже месяц помогает семьям беженцев, представляя бесплатный транспорт, чтобы они могли добраться от границы Львова до Латвии. Также они им ищут временной жильё. Как сообщила волонтёр, для того, чтобы украинские беженцы могли пересечь границу Великобритании им нужно иметь визу спонсорства. Помочь с оформлением документов предложила её подруга.

Это было тяжело, но мы старались. Но потом от беженцев начали поступать претензии, они хотели жить только в Лондоне и крупных городах. Это что такое? Вам предоставляется такая возможность начать жить в Великобритании. А беженцам подавай квартиры и дома сразу, — рассказала жительница Латвии.

Также, по её словам, украинские беженцы используют хитрую схему, чтобы получить максимальное число пособий в Европе. В начале они едут в Польшу, где получают банковскую карту и пособие, затем направляются в Германию, а на обратном пути едут в Литву и Латвию. Во всех странах они оформляют пособие и получают большие деньги, отметила волонтёр.

Министр Великобритании по делам беженцев Ричард Харрингтон ранее заявил, что страна оказалась не готова к приёму такого количества беженцев с Украины. Он сообщил, что процедура занимает больше времени, чем планировалось.

Министр добавил, что ему стыдно, что реализация схемы «дома для Украины» происходит так медленно. Ранее Европе предрекли раскол из-за наплыва украинских беженцев. Немцы признались, что им сложно уживаться с людьми, полными ненависти и неуважения к отношениям России и Германии.