«Это правильный путь»: Володин о создании «группы дружбы» между ГД и Радой

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин высоко оценил высказывание председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о создании «группы дружбы» между нижней палатой российского парламента и Верховной радой. Он написал в своём Telegram-канале, что необходимо выстраивать отношения между двумя странами, полагаясь на принципы дружбы и взаимоуважения, в интересах народов России и Украины.

Это единственно правильный путь. Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития, — заявил Володин.

Он пригласил Медведчука и его коллег-депутатов Верховной рады, состоящих в «группе дружбы», в Государственную думу, чтобы принять участие в диалоге, направленном на обсуждение актуальных вопросов и «выработку решений в рамках парламентского измерения».

Ранее в Госдуме было создано несколько групп по взаимодействию с парламентами других государств, включая Великобританию, США и Украину. Куратором украинской группы стал Евгений Попов.

Медведчук увидел хороший знак в создании «группы дружбы» между Госдумой и Радой, сообщает РИА Новости.

Создание группы дружбы между парламентами России и Украины — важный шаг к нормализации отношений между нашими странами, — заявил он.

Депутат Рады добавил, что такая инициатива очень своевременна и необходима для двух государств.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

В Кремле отвергают все обвинения в подготовке к вторжению на Украину.