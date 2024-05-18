Евросоюз уничтожает свободу слова и вводит цензуру с целью обмана граждан, об этом свидетельствует решение совета ЕС о блокировке ряда российских СМИ, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он добавил, что запрет на вещание осуществлен для закрытия доступа к объективной информации, передает ТАСС.
Не имея аргументов убедить собственных граждан в своей правоте, как только видят проблемы, блокируют любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова, нарушают право на свободное распространение и получение информации. По сути, вводят цензуру с одной только целью: обмануть своих граждан и удержаться во власти, — пояснил он.
Володин добавил, что на Западе практика применения двойных стандартов уже стала частью политики. Он напомнил, что в Евросоюзе часто говорят о свободе слова и возможности выражения своей точки зрения, но на деле оказывается, что руководство ЕС ее не терпит.
Ранее Совет Евросоюза решил приостановить вещание в странах объединения еще четырех СМИ. На сайте СЕ говорится, что речь идет о «Голосе Европы», РИА Новости, «Известиях» и «Российской газете». В качестве обоснования указано, что они поддерживают «российскую пропаганду» и спецоперацию ВС РФ на Украине.