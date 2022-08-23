Володин мог находиться в администрации ДНР во время обстрела Донецка ТАСС: перед обстрелом администрации ДНР в ней находился Володин

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Здание администрации главы Донецкой Народной Республики, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ

Донецк попал под обстрел ВСУ, одна из ракет ударила в здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина, где незадолго до этого находился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Спикер был с визитом в республике, где встречался с депутатами народного совета, руководством парламента и профильных комитетов, а также с Пушилиным.

Сразу по окончании встречи думской делегации во главе с Вячеславом Володиным с депутатами народного совета и встречи спикера с главой республики начался обстрел города. Через несколько минут уже после того, как делегация завершила встречи, ракета попала в кабинет Пушилина и в зал, где шла встреча депутатов, — сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня в Ворошиловском районе Донецка были зафиксированы прямые попадания в многоквартирный жилой дом и администрацию главы ДНР. По информации Донецкого агентства новостей, в здании правительства начался пожар. Пушилин в результате удара не пострадал. Мэр города Алексей Кулемзин также отметил, что обстрелам подвергся весь центр Донецка.

Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил о двух погибших в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Он отметил, что это не окончательные данные, они еще уточняются. По его словам, при атаке использовались снаряды калибра 155-мм, образца НАТО. Пушилин подчеркнул, что украинское правительство продолжает прибегать к террористическим методам, обстреливая мирное население, и должно понести заслуженное наказание.