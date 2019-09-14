https://static.news.ru/photo/90177256-d713-11e9-b1d3-fa163e074e61_660.jpg Курт Волкер Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Курт Волкер выразил надежду на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Он отметил, что Вашингтон выступает в поддержку саммитов «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция, Германия). По его словам, представители США могут принять участие в переговорах при необходимости, передаёт « Интерфакс-Украина ».

Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу, — подчеркнул Волкер.

Как ранее писал News.ru, Волкер заявил, что Минские соглашения имеют всё необходимое для успешной реализации урегулирования конфликта в Донбассе.