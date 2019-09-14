Специальный представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Курт Волкер выразил надежду на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Он отметил, что Вашингтон выступает в поддержку саммитов «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция, Германия). По его словам, представители США могут принять участие в переговорах при необходимости, передаёт «
Мы последние пару недель пытаемся назначить встречу, — подчеркнул Волкер.
Как ранее писал News.ru, Волкер заявил, что Минские соглашения имеют всё необходимое для успешной реализации урегулирования конфликта в Донбассе.