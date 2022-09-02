Волк загрыз любимого пони главы Еврокомиссии Bild: волк загрыз любимого пони главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Любимую пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли загрыз волк, пишет Bild. По информации издания, хищник напал на питомца главы ЕК этой ночью, 2 сентября. Отмечается, что хищник похитил Долли с пастбища в поместье фон дер Ляйен в Бургдорф-Байнхорне, которое находится в 100 метрах от семейного дома.

Один из хищников напал на любимую пони Урсулы фон дер Ляйен в ночь на пятницу, похитив ее с пастбища в поместье главы Еврокомиссии в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония) — всего в ста метрах от дома семьи, — говорится в публикации.

Уточняется, что погибшую пони обнаружил супруг председателя Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен. Европейский политик занимается верховой ездой с детства, отмечает издание.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске на Ленинградской улице появилась обезьяна, которая нападала на прохожих. Несколько человек получили царапины и укусы.