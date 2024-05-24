«Волчьи укусы»: военный эксперт допустил провокации ВСУ в Запорожье Военный эксперт Матвийчук: ВСУ могут устроить провокации в Запорожье

Фото: МО РФ

ВСУ могут попытаться отвлечь внимание России от Харьковского направления в зоне спецоперации, устроив провокации в Запорожье или под Херсоном, допустил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что возможны «волчьи укусы» на границах с РФ. При этом эксперт уточнил, что это вряд ли отвлечет Вооруженные силы России от действий в Харьковской области.

Предположу, что ВСУ попытаются отвлечь внимание России от Харькова провокациями на Запорожском и Херсонском направлениях, в районе ЗАЭС, например. Вероятно, волчьи укусы возможны, где-то что-то попытаются обстрелять. Но ничего такого, что заставит Россию отвлечься от действий в Харьковской области, — предположил Матвийчук.

Эксперт добавил, что, скорее всего, украинская армия побоится «сунуться» на границу с Курской или Брянской областью. Он предположил, что там ВС России создали непреодолимый оборонительный рубеж. По словам Матвийчука, территории защищают и пограничники, и волонтеры, и военные, готовые в любой момент отразить нападение.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский виновен в отсутствии фортификационных сооружений в Харьковской области. Она подчеркнула, что предыдущий главком Валерий Залужный также не подготовил никаких укреплений на данном направлении.