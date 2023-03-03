Вокруг ВСУ в Артемовске сжимаются клещи: новости СВО к вечеру 3 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Основные события спецоперации 3 марта развернулись в Артемовске, в ДНР и около Запорожской АЭС. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение бизнесмена Евгения Пригожина, в котором тот сообщил, что Артемовск фактически окружен российскими войсками. Советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что Киев планирует вывести из города только регулярные войска. По его словам, Украина пока не собирается выводить из Артемовска мобилизованных.

Немногим ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.

Одновременно с этим представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) отметило, что за последние 24 часа украинские военные 23 раза обстреляли территорию республики. Всего было выпущено при этом 62 снаряда.

Мэр Енакиево в ДНР Роман Храменков сообщил, что над городом был сбит самолет. Он опубликовал фото черного дыма и призвал жителей не покидать дома. Мэр добавил, что самолет был военным, но его принадлежность пока не установлена. Позже стало известно, что пилоты самолета смогли катапультироваться.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что за последние сутки авиация ВКС РФ сбила в ДНР в районе города Красноармейска украинский самолет Су-24. ВС РФ ликвидировали за сутки свыше 600 солдат ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Херсонском направлениях в зоне спецоперации. Также российская армия уничтожила три БМП, одну гаубицу и 18 украинских беспилотников.

Фото: МО РФ

В свою очередь советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал, что ВСУ обстреляли сотрудников органов безопасности РФ во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Он добавил, что по пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек. Карчаа подчеркнул, что Россия не оставит инцидент без внимания и отправит ноту протеста.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов добавил, что ВСУ обстреливали Энергодар недалеко от промзоны Запорожской АЭС. По его сведениям, было слышно не менее семи взрывов, а обстрел производился из «тяжелой артиллерии натовского образца».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 3 марта опроверг причастность Киева ко всем происшествиям на территории России в последние дни, в том числе к вторжению диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область. По его словам, Украина не атакует мирное население.

ФСБ опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов в Брянской области. По последним данным, погибли двое мирных жителей и еще двое пострадали. Представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что будут приняты специальные меры по недопущению такого впредь.

О проникновении украинских диверсантов в Брянскую область сообщалось накануне. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что они обстреляли автомобиль, перевозивший детей, в селе Любечане. Погибли двое взрослых мужчин, также был ранен 10-летний мальчик, его госпитализировали и успешно прооперировали.