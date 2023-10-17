В Ватикане усилили меры безопасности ANSA: вокруг Ватикана усилили меры безопасности и увеличили число полицейских

Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зона вокруг города-государства Ватикана взята под особый контроль из-за угрозы безопасности, сообщает ANSA. Также увеличено число полицейских, патрулирующих в городе. Это решение принято, в частности, из-за террористического нападения в Брюсселе.

Карабинеры, дежурящие на площади Святого Петра, снабжены пуленепробиваемыми жилетами. При входе на площадь, а также в собор Святого Петра были усилены проверки посетителей, проходящих через рамки металлоискателя, из-за чего образовались длинные очереди. Руководство Ватикана предупредило стражей порядка о том, что они должны быть готовы к любой «аномальной ситуации».

Вечером 16 октября мужчина открыл стрельбу на улице в Брюсселе. Первыми его жертвами стали два шведских футбольных фаната, чуть позже он убил еще одного мужчину. Во время стрельбы злоумышленник выкрикивал: «Аллаху Акбар». Позднее полиция установила личность террориста — им оказался 45-летний мигрант из Туниса. В его доме прошли обыски.

Утром 17 октября министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден заявила, что нападавшего ликвидировали. Она пояснила, что полиция ранила его при задержании, подозреваемый скончался по дороге в больницу. У мужчины было найдено возможное орудие убийства.