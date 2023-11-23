Вокруг Авдеевки заметили «артемовские огневые мешки» «Военная хроника»: российские войска формируют «огневые мешки» вокруг Авдеевки

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России начали формировать «огневые мешки» вокруг Авдеевки, как это делали в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По его информации, в зоне проведения специальной военной операции эта тактика широко применялась во время боев за Работино и теперь используется повсеместно. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

По словам военкоров, российские силы имеют преимущество в авиации и средствах наблюдения, что позволяет им «ловить» позиции Вооруженных сил Украины во время их подготовки к контратакам и на ротациях. Как передает «Военная хроника», в настоящее время украинская армия находится в стратегически проигрышной позиции относительно боев за Авдеевку. Материальные и людские резервы, по информации канала, истощены после неудачной летне-осенней кампании на Украине, а российские силы, наоборот, действуют в удобном для себя темпе и пользуются преимуществами более короткого «логистического плеча».

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что ВС РФ продвигаются вперед на Авдеевском направлении в районе ж/д станции Ясиноватая-2. По его мнению, контроль над Авдеевкой даст возможность российским войскам расширить железнодорожный узел и улучшить снабжение.