На Украине подтвердили потерю поселка Метелкино в Северодонецке

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Войска ВСУ потеряли контроль над поселком Метелкино в Северодонецке, сообщает в своем Telegram-канале глава Луганской областной госадминистрации (ОГА) Украины Сергей Гайдай. По его словам, бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска.

Утрачен контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка, — сказано в сообщении.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв сообщил, что под контроль сил республики перешел населённый пункт Тошовка, расположенный под Северодонецком. Он добавил, что силы ЛНР также завершили зачистку посёлка Метёлкино, который был взят под контроль накануне.