Войска РФ уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» в Донецкой области

Российские войска при помощи высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на подконтрольной ВСУ территории Донецкой области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова приводит РИА Новости.

В районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь <...> террористической организации «Правый сектор», — сказал военный.

Также российские войска нанесли удар по командному пункту ВСУ под городом Часов Яр.

Ранее в российском министерстве обороны сообщили, что группа российского спецназа ликвидировала одного из руководителей «Правого сектора» Тараса Бобанича, которого обвиняют в сотнях смертей жителей Донецкой и Луганской народных республик, включая детей. Это произошло в пяти километрах южнее города Изюм.

По информации российской стороны, в 2014 году Бабонич участвовал в организованной Киевом антитеррористической операции на юго-востоке Украины и лично отдавал приказы на обстрел городов из тяжёлого вооружения.