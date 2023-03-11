Войска РФ подошли к мэрии Артемовска: новости СВО на вечер 11 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

11 марта пресс-служба «Конкорда» в Telegram опубликовала сообщение основателя компании Евгения Пригожина, в котором тот сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» приблизились к администрации города Артемовска на расстояние 1,2 км. На военкоровском канале «Позывной Брюс» появился подробный обзор ситуации от бизнесмена. На этом видео другой собеседник корреспондента, скрывающий лицо, говорит, что украинские военные «сражаются буквально за каждый дом». По его словам, бойцы ВСУ «обороняются довольно жестко и не хотят уходить».

Как рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские войска используют в Артемовске медицинский транспорт для перевозки солдат и боеприпасов. Он подчеркнул, что ВСУ таким образом нарушают международные конвенции. Бои за город, который является важным узлом обороны ВСУ в Донбассе, продолжаются.

В свою очередь представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ вблизи Пречистовки и Угледара. По его словам, всего на этом направлении были убиты около 70 бойцов ВСУ, а также уничтожены пять единиц техники.

Конашенков рассказал, что в совокупности за 24 часа на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях российским военным удалось ликвидировать около 400 украинских военных, а также уничтожить склад боеприпасов ВСУ, 15 боевых бронированных машин, шесть пикапов, 21 автомобиль, гаубицу Д-20. Кроме того, ВС РФ уничтожили три гаубицы Д-30, самоходную гаубицу «Гвоздика», американские радиолокационные станции AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, 11 беспилотников и не только.

Фото: Министерство обороны РФ

Также оборонное ведомство показало кадры, на которых запечатлена работа расчетов «кочующих минометов» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Расчеты используют 120-миллиметровые минометы для поражения живой силы, которая располагается открыто или находится в укрытии.

Утром Марочко сообщил, что командование ВСУ перебросило в населенный пункт Белогоровка под Кременной около 100 неподготовленных мобилизованных. Он утверждает, что солдаты узнали о месте службы уже после прибытия.

11 марта также стало известно, что в тылу прапорщик российской армии из Дагестана Магомед Баширов предотвратил диверсию. Он двигался по лесу и увидел группу украинских диверсантов, с которыми вступил в бой. Военный вовремя организовал эвакуацию раненых товарищей и сам оказал им неотложную медицинскую помощь.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев придумал новое название для Украины. Он назвал соседнее государство Schweinisch Bandera-Reich (свинский бандеро-рейх. — NEWS.ru). Так Медведев отреагировал на поручение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию.