Войска РФ и ДНР отбили попытку прорыва украинской армии в Донбассе

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военнослужащий ВС РФ

Солдаты из Донецкой республики и Вооруженных сил РФ отбили попытку прорыва украинской армии в районе поселка Новгородское в Донбассе. В Telegram-канале НМ ДНР уточнили, что во время боевых столкновений военные уничтожили две БМП, грузовой автомобиль и до 20 солдат ВСУ. Отмечается, что противник понес «значительные потери», потеряв контроль над занимаемыми позициями.

В результате совместных действий военнослужащих ДНР и ВС РФ отражена попытка прорыва противником нашей обороны в районе населенного пункта Новгородское. Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены две БМП, грузовой автомобиль и до 20 человек личного состава (ВСУ — NEWS.ru). Понеся значительные потери, враг отступил на ранее занимаемые позиции, — сказано в отчете НМ ДНР.

До этого бывший глава следственного управления СБУ генерал Василий Вовк заявил, что солдаты украинской армии продолжают отступление. Так он прокомментировал заявления Киева о переходе ко второй фазе боевых действий.

Ранее командир добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что ополченцы в ДНР на своих позициях активно теснят противников, при этом у отступающих украинских военных остается возможность спастись бегством. По его словам, смысла сдаваться бойцам ВСУ нет: для них пока оставляют открытые ходы, чтобы был шанс сбежать и скрыться.