Война прививок: почему провалилась массовая вакцинация в ЕС

Между Великобританией и Евросоюзом разгорелся первый настоящий конфликт после Brexit. Причиной стали поставки вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Британо-шведская компания на днях заявила, что готова выполнить свои обязательства перед ЕС только на 40%, объяснив это трудностями с производством. Брюссель в ответ грозит «взять в заложники» не только вакцины AstrаZeneca, произведённые на заводах в Бельгии и Нидерландах, но и партии прививки Pfizer, предназначенные для поставок в Великобританию. NEWS.ru разбирался в ситуации вместе с экспертом по международному праву.

По данным газеты Independent, глава Евросовета Шарль Мишель направил письмо лидерам стран-членов, в котором заверил, что ЕС готов принять «все законные меры» по обеспечению союза вакцинами. Речь идёт о возможных ограничениях на экспорт вакцин, произведённых на территории ЕС. Обсуждаются правила, согласно которым производители должны будут получать специальные разрешения, чтобы вывезти дозы прививок за границу.

При этом ЕС готов «взять в заложники» не только вакцины AstraZeneca, но и Pfizer. Около 40 млн доз этой прививки из заказанных Великобританией производится в Европе, и Брюссель готов удержать их, если не получит обещанных поставок из Соединённого Королевства.

Joerg Boethling via www.imago-im/Global Look Press

Спор между ЕС и Великобританией разгорелся на прошлой неделе, когда компания AstraZeneca объявила о том, что в первом квартале 2021 года сможет поставить в Европу только 31 млн доз, на 60% меньше, чем было оговорено ранее. При этом размер поставок в Великобританию останется на прежнем уровне. Глава AstraZeneca Паскаль Суаро объяснил это неожиданными задержками в получении компонентов вакцины. В ЕС же подозревают, что компания просто заключила более выгодные для себя сделки с другими странами. Чтобы проверить эти догадки, на заводе AstraZeneca в Бельгии 28 января прошли обыски, во время которых просматривали документацию.

Вакцина AstraZeneca разрабатывалась совместно с британским Оксфордским университетом и впервые была одобрена для использования в Соединённом Королевстве. Компания заключила сделку на поставку готовой вакцины с британским правительством на три месяца раньше, чем с ЕС. Этим она сегодня оправдывает приоритетные поставки в королевство. Однако и Евросоюз участвовал в финансировании разработки препарата, поэтому считает, что у него тоже есть право получить заветную вакцину в числе первых.

Доцент Кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в разговоре с NEWS.ru отметил, что прав в данном случае Евросоюз, а AstraZeneca может грозить штраф за невыполнение обязательств.

У Евросоюза есть право требовать поставок того количества доз, о котором говорится в договоре. Мы видим, что этого пока не произошло, поэтому он может применить к компании санкции, через суд потребовать денежной компенсации. Но сегодня Великобритания — не страна Евросоюза, на неё не распространяется право ЕС. Поэтому здесь речь идёт скорее не о межгосударственных отношениях, AstraZeneca — это коммерческая фирма, соответственно, она заключает договор как хозяйствующий субъект. Это не война юрисдикций, а спор с хозяйственной подоплёкой. Николай Топорнин доцент Кафедры европейского права МГИМО доцент Кафедры европейского права МГИМО

Эксперт добавил, что возникновение этого спора свидетельствует о том, что темпы вакцинации не устраивают ни Еврокомиссию, ни государства-члены. В ЕС открылось множество центров вакцинации, но препаратов в них всё ещё не хватает, в том числе из-за срыва сроков поставок компаний-производителей. Поэтому в Брюсселе надеялись, что как только разработка AstraZeneca получит разрешение на использование в ЕС (на момент написания материала этого ещё не произошло), темпы вакцинации удастся значительно ускорить. На данный момент в странах Евросоюза получили прививки около 2% населения.

На днях в ВОЗ констатировали, что, к сожалению, о справедливом распределении вакцин по миру, о котором так много говорили на стадии разработки, сегодня говорить не приходится. Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что планета находится на грани «катастрофического морального краха» из-за того, что богатые страны получили большую часть доступных доз прививок от коронавируса. В конечном итоге это только продлит срок пандемии, предупредил Гебреисус. Однако «вакцинная война» между ЕС и Великобританией служит лучшей иллюстрацией, что в условиях дефицита международная солидарность отходит на второй план.