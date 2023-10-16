«Воинственный лай»: фон дер Ляйен подверглась резкой критике из-за Израиля Филиппо указал на воинственную риторику фон дер Ляйен в Израиле

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использует воинственную неоконсервативную риторику в отношении палестино-израильского конфликта, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter (Х). По его мнению, это недопустимо, поскольку Франция должна продвигать мир в регионе, заботиться о мирных жителях Израиля и Палестины, а также думать об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен, — констатировал Филиппо.

До этого представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что разгоревшееся противостояние между Израилем и Палестиной или иные глобальные события в мире не могут помешать ЕС оказывать помощь Украине. Пресс-секретарь главы дипслужбы ЕС Петер Стано в свою очередь подтвердил, что поддержка Киева не будет перенаправлена на другие нужды.

Ранее Еврокомиссия заподозрила TikTok в распространении дезинформации о палестино-израильском конфликте и направила соответствующее предупреждение руководству соцсети, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. В частности, ЕК потребовала принять меры для защиты молодой аудитории и пригрозила принять в отношении оператора санкции.