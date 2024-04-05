Воинская часть подверглась атаке в Приднестровье В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе

Фото: МО Украины

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровья, сообщили в пресс-службе министерства госбезопасности непризнанной республики. Как отмечается, целью удара была радиолокационная станция, которая получила незначительные повреждения. Жертв, по данным ведомства, нет.

Сегодня в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть министерства обороны ПМР в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы,— говорится в сообщении.

Ранее Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщило об атаке дронов-камикадзе на воинскую часть днем 17 марта. Власти Молдавии при этом сочли неподтвержденной информацию о запуске БПЛА с территории Украины. Отмечается, что специалисты пришли к такому выводу, изучив видеоматериалы и обменявшись контактами с Киевом.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин ранее заявлял, что украинский конфликт может перекинуться на Польшу, Приднестровье, Молдавию и Румынию, если он выйдет за пределы Украины. У России есть военная база на территориях вблизи Приднестровья, которой Киев может захотеть нанести максимальный ущерб, сказал тогда политолог.