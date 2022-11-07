Военный журналист рассказал об «истрепанности» ВСУ Военный журналист Борзенко: ВСУ слишком «истрепаны», чтобы провести масштабное наступление

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ слишком «истрепаны», чтобы провести масштабное наступление на Херсон, рассказал «360» военный журналист Алексей Борзенко. По его словам, для этого требуется большое количество войск. Эксперт отметил, что для наступления украинской армии нужно совершить прорыв, а для этого сначала нужно уничтожить российскую военную технику и лишь затем — личный состав Вооруженных сил России.

Не знаю, когда будет это наступление, будет ли оно. ВСУ очень истрепаны, у них нет сил, чтобы провести серьезное наступление. Здесь нужно большое количество войск. Они берегут своих профессионалов, они у них еще есть, но не в таком большом количестве, которое бы на что-то повлияло, — пояснил Борзенко.

Военный журналист добавил, что в ближайшее время пауза на фронте прервется чьим-то наступлением — либо украинским, либо российским. По его словам, российские войска организовали глубокоэшелонированную оборону в области Херсона.

Битва за Херсон может стать для ВСУ провалом, написал в своем Telegram-канале политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. По его словам, сражение может стать для украинской армии тем, чем стала для Германии битва за Сталинград. Эксперт также добавил, что офицеры ВСУ любят вермахт, а потому могут повторить его судьбу.

Как сообщала газета La Repubblica, США и НАТО могут начать мирные переговоры по Украине в случае, если Киев отвоюет Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение, По информации издания, Вашингтон на постоянной связи по этому вопросу с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту мысль украинским властям.