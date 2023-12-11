Военный журналист рассказал о ситуации с боеприпасами у ВСУ Военный журналист Борзенко: ВСУ приходится экономить снаряды

Фото: МО Украины

Украинским военным в зоне СВО приходится экономить боеприпасы, рассказал в разговоре с «360» военный журналист Алексей Борзенко. По его словам, для разворачивания серьезного наступления у ВСУ нет ни оружия, ни живой силы.

Наблюдается дефицит боеприпасов, которое испытывает сейчас ВСУ. Они уже обстреливают из гаубиц наши позиции не с такой интенсивностью. При этом мы потихонечку начинаем окружать Авдеевку, и это очень важно. Авдеевка является главным опорным пунктом Донбасской дуги, которую Украина строила с 2014 года, — отметил эксперт.

Он добавил, что еще одним показателем изменения ситуации в Авдеевке является тот факт, что практически все старшие офицеры ВСУ покинули авдеевские укрепления. По мнению журналиста, у Украины нет «кулака» из подразделений, способного на прорыв какой-либо точки и на развертывание наступления.

Как считает Борзенко, определенный запас боеприпасов и вооружения на украинских складах еще есть, но его приходится использовать все более рационально ввиду дефицита снарядов.

Ранее офицер ВСУ Арти Грин заявил, что Киеву придется сдать некоторые территории и отступать из-за неудобства обороны. По словам военнослужащего, это необходимо, чтобы снизить количество потерь.