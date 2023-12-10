Военный ВСУ возмутился отношением украинцев в Польше к блокировке границы Солдат ВСУ Черняк: живущие в Польше украинцы ничего не делают для отмены блокады

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Польше проживают миллионы украинцев, но они никак не реагируют на ситуацию с блокировкой польскими дальнобойщиками границы, заявил изданию «Военное дело» военнослужащий ВСУ Игорь Черняк. По его словам, на границе застряли медикаменты, беспилотники, комплексы РЭБ, в которых очень нуждается армия, а соотечественники ничего не делают для того, чтобы ВСУ могли это всё получить.

За эту блокировку мы здесь на Украине платим каждый день. Нет, не деньгами. Мы за это платим нашими жизнями. В прямом смысле жизнями. Десятками, если не сотнями жизней каждый день, — сказал Черняк.

Он отметил, что около 2 млн украинцев имеют польское гражданство и еще около 5 млн живут там «с официальным статусом». Они обладают практически теми же правами, что и поляки, платят налоги, способствуют развитию польской экономики, но не стремятся помочь соотечественникам и ничего не предпринимают для снятия блокады, возмутился военный. Черняк также добавил, что, судя по постам в соцсетях, живущие в Польше украинцы вообще не интересуются ходом конфликта на родине.

Ранее о том, что протесты польских дальнобойщиков мешают поставкам вооружения Украине от неправительственных организаций (НПО), заявил руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Он пояснил, что через Польшу от НПО Киев получал беспилотники, грузовые автомобили-пикапы и приборы ночного видения.

Польские перевозчики около месяца блокируют границу с Украиной и грозят ужесточить протесты. Дальнобойщики требуют от властей вернуть для грузов с Украины систему разрешений.