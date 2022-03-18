Военный самолёт США разбился в Норвегии

На севере Норвегии разбился военный самолёт США. На его борту находились четыре человека. Об этом сообщает телеканал NRK.

По данным телеканала, конвертоплан V-22 Osprey участвовал в учениях НАТО Cold Response. На место проислшествия следуют спасательные группы.

Сообщается, Что самолёт, на борту которого находились ячетыре человека, выполнял учебный полёт из города Будё в губернии Нурланн. Он должен был совершить посадку около 18:00 по местному времени (21:00 по Москве). Через три часа спасатели обнаружили место его крушения на юге от города.

Судьба экипажа остаётся неизвестной.

Масштабные международные военные учения Cold Response начались в Норвегии 14 марта. Их называют крупнейшими, которые проводились под руководством Норвегии с 1980-х годов. В них принимают участие около 30 тысяч военных из 27 государств. Учения продлятся до 2 апреля.

Ранее сообщалось, что крушение самолёта модели РА 0283 А произошло между населённым пунктом Потанино и деревней Весь в Волховском районе.