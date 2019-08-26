https://static.news.ru/photo/bad00e18-c7ff-11e9-be7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Bravo Muñoz/Wikimedia Commons

Самолёт BBC Испании упал в Средиземное море недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке страны. ЧП произошло утром 26 августа.

Как сообщил глава муниципалитета Сан-Хавьер, разбился штурмовик C-101 пилотажной группы испанских Eagle Patrol, передаёт агентство Europa Press .

На борту самолёта находился только пилот, который успел катапультироваться. На место ЧП прибыли спасательные суда. Причины инцидента, а также судьба пилота до сих пор неизвестны.

Очевидцы запечатлели момент падения самолёта.

Este ha sido el momento en el que un avión del Ejército del Aire ha caído al mar Mediterráneo, frente a La Manga https://t.co/kXdWZ70yBH pic.twitter.com/H1rL751JI9 — Europa Press (@europapress) 26 августа 2019 г.

Как писал News.ru, ранее легкомоторный самолёт упал в Швейцарских Альпах. На борту находились три человека: пилот и два пассажира, один из которых ребёнок, все они погибли.