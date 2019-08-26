Фото: Javier Bravo Muñoz/Wikimedia Commons

Самолёт BBC Испании упал в Средиземное море недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке страны. ЧП произошло утром 26 августа.

Как сообщил глава муниципалитета Сан-Хавьер, разбился штурмовик C-101 пилотажной группы испанских Eagle Patrol, передаёт агентство Europa Press.

На борту самолёта находился только пилот, который успел катапультироваться. На место ЧП прибыли спасательные суда. Причины инцидента, а также судьба пилота до сих пор неизвестны.

Очевидцы запечатлели момент падения самолёта.

Как писал News.ru, ранее легкомоторный самолёт упал в Швейцарских Альпах. На борту находились три человека: пилот и два пассажира, один из которых ребёнок, все они погибли.

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