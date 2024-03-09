Военный самолет Швеции заметили у российских границ Itamilradar: военный самолет вступившей в НАТО Швеции заметили у границ России

Фото: Flickr/Ronnie Robertson

Saab 340

Военный самолет Швеции выполнил разведывательный полет около сухопутной границы России, сообщает издание Itamilradar. Данный эпизод стал первым с момента вступлении Стокгольма в НАТО.

Уточняется, что накануне самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B пролетел вдоль границы Калининградской области и Белоруссии, находясь в воздушном пространстве Польши.

В рамках еще одной миссии был зафиксирован полет над Балтикой близ Калининградской области. На этот раз в воздухе оказался шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340. Это воздушное судно оснащено мощным радаром, который позволяет отслеживать полеты самолетов на большом расстоянии.

Ранее президент США Джо Байден во время обращения к конгрессу заявил, что Вашингтон рад приветствовать в составе НАТО Швецию, ставшую 32-м членом Блока. Американский лидер выразил уверенность, что сегодня Североатлантический альянс сильнее, чем когда-либо.

Государственный департамент США ранее опубликовал протокол, согласно которому Швеция официально становится частью Североатлантического альянса. Документ датируется 7 марта 2024 года. Теперь численность стран НАТО выросла до 32.