Военный рассказал, как Франция вынудит Британию отправить войска на Украину Express: Британии придется отправить войска на Украину вслед за Францией

Фото: army.mod.uk

Британия вынуждена будет вслед за Францией отправить на Украину войска, если на подобные меры пойдет Париж, заявил в беседе с Daily Express британский полковник в отставке Глен Грант. По его словам, Соединенное Королевство теряет позиции на международной арене и в случае отказа отправить войска на Украину «падет как государство».

Если президент Франции Эммануэль Макрон прикажет своей армии оборонять Украину, то у Великобритании не будет другого выбора, кроме как послать свои войска сражаться с российскими силами, — считает отставной военный.

Ранее министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что поражение Украины в конфликте с Россией приведет к проигрышу всего Запада. Париж и Лондон предпримут все необходимое, чтобы оказать «непоколебимую» поддержку киевским властям на саммите Европейского политического сообщества в июле, добавили министры. По их словам, Западу следует делать больше усилий, чтобы добиться поражения России.

До этого издание Al Binaa писало, что поражение ВСУ в конфликте неизбежно. Это, в свою очередь, грозит серьезными последствиями для Белого дома, обратили внимание журналисты. По мнению автора статьи, при таком сценарии США лишатся мирового влияния, превратившись в регионального игрока без глобального статуса.