«Военный психоз»: в Венгрии сравнили действия ЕС на Украине с онлайн-игрой Сийярто: Евросоюз управляет событиями на Украине как онлайн-игрой Fortnite

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Большинство лидеров стран Евросоюза охвачены военным психозом, передает ATV слова министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. По мнению главы ведомства, западные политики пытаются управлять событиями на Украине так, будто они разворачиваются в компьютерной онлайн-игре Fortnite. Только так можно объяснить тот факт, что европейские элиты считают «поставки оружия» лучшим «способом заключить мир», констатировал Сийярто.

Значительная часть европейской политической элиты практически потеряла рассудок, <...> есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite, и по какой-то таинственной причине они думают, что поставки оружия — это способ заключить мир. Нам ясно, что нужен мир, а не оружие. Поставки вооружений лишь затянут войну. И чем дольше они будут продолжаться, тем больше людей погибнет и тем больше будет разрушений, — подчеркнул министр.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия намерена не допустить принятия санкций против ядерной энергетики России. Если соответствующие ограничения будут внесены в 12-й пакет рестрикций, то это нанесет ущерб интересам Будапешта, отметил глава ведомства. Новый пакет антироссийских санкций не может быть утвержден без единогласного решения всех стран Евросоюза, напомнил министр.