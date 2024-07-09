«Военный обозреватель» сообщил о серии мощных ударов по ВСУ в Черноморске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил о серии мощных ударов по объектам ВСУ в Черноморске Одесской области. По данным канала, перед этим над городом работал разведывательный дрон Вооруженных сил РФ. Иных подробностей не приводится. Минобороны данную информацию не комментировало.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударе высокоточным оружием по месту проведения совещания командного состава ВСУ. Также удары нанесены по американским комплексам РСЗО HIMARS, которые готовили для атаки по территории Крыма. Заявлено о поражении четырех пусковых установок и ликвидации до 35 иностранных специалистов, которые их обслуживали.

Также в российском военном ведомстве сообщили о взятии под контроль населенного пункта Яснобродовка в Донецкой Народной Республике. В операции участвовали военнослужащие из группировки «Центр».

Тем временем глава Минобороны Германии Борис Писториус потребовал выделить Украине дополнительные €4 млрд военной помощи на текущий год. Новые поставки Украине министр собирается наполнить боеприпасами и запчастями для техники, в которых нуждаются ВСУ. Также Берлин может передать еще больше танков Leopard 1A.