Военный обозреватель: Швеция пошла на шантаж НАТО ядерным оружием Военный обозреватель Литовкин: Швеция пошла на шантаж НАТО ядерным оружием

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Швеция шантажирует НАТО размещением ядерного вооружения на своей территории, считает полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин. В беседе с «ПолитРоссией» он отметил, что заявление Швеции о готовности разместить ядерное оружие на своей территории связано с попыткой призвать НАТО надавить на Турцию, которая поставила Швеции трудновыполнимые условия для вступления в Альянс.

Это один из способов шантажа и блока НАТО, и Турции. Анкаре на это все равно, так как она преследует свои цели, чтобы шведы изгнали из своей страны представителей Рабочей партии Курдистана. Идет игра вокруг вступления Швеции в НАТО, — заявил Литовкин.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ранее заявил, что допускает возможность размещения ядерного оружия на территории Швеции. Стокгольм готов присоединиться к НАТО без условий, в то время как другие страны Скандинавии исключают развертывание вооружения в мирное время на своей территории.

Размещение ядерных боеголовок поставит под удар саму Швецию, считает военный обозреватель. Это связано с тем, что Москва будет принимать ответные меры, так как ядерное вооружение на территории Швеции будет представлять опасность в первую очередь для России.

Ранее политолог Топорнин заявил, что вступление Швеции в НАТО затянется из-за требований Турции. Анкара требует экстрадировать тех, кто получил в Швеции политическое убежище. Турция вряд ли откажется от своего требования до выборов президента, считает политолог.