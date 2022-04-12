Военный обозреватель предупредил о новой готовящейся атаке со стороны ВСУ

ВСУ готовятся к новой провокационной атаке, заявил «Народным Новостям» капитан третьего ранга запаса, военный обозреватель Дмитрий Литовкин. По его словам, украинские военные могут попытаться устроить провокации на территории России. Сейчас они ведут доразведку целей.

Как отметил Литовкин, именно такой разведкой занимался беспилотник ВСУ «Байрактар», сбитый ранее недалеко от побережья Крыма.

Ведётся разведка целей. Украинские военные ведут доразведку, затем будут приниматься какие-то решения, — предупредил он.

Литовкин также сообщил, что ВСУ осознают неминуемость поражения в Донбассе, у них не хватает оружия, а четвёртая волна призыва свидетельствует о том, что стране не хватает и живой силы. Поэтому в глобальной перспективе будут новые провокации ВСУ, подчеркнул эксперт.

Минобороны России ранее показало кадры уничтожения украинского беспилотника «Байрактар» у берегов Крыма. Операцию удалось выполнить экипажу фрегата «Адмирал Эссен». Дрон вёл разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».