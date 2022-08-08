Военный обозреватель объяснил, как РФ нарушит планы НАТО с помощью Сербии Полковник Литовкин: база РФ в Сербии станет помехой для планов НАТО

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Российская военная база в Сербии станет помехой для планов НАТО, убежден военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, российские военные смогли бы стабилизировать ситуацию на Балканах, а также показали бы, что в Сербии командуют не только американцы, заявил он в беседе с «ПолитРоссией».

Наша база сыграла бы полезную роль, являясь стабилизирующим фактором для Балкан. Прекратились бы действия в Косово, где албанцы выступают против сербов. Наши люди могли бы защищать территорию Сербии, взаимодействовать с местными военными и показать, что не только американцы командуют парадом на этой территории, — пояснил эксперт.

Литовкин добавил, что усилению конфликта на Балканах способствовал Североатлантический альянс. По его словам, если российская военная база появится в Сербии, ответные шаги НАТО не будут помехой. Он подчеркнул, что на Западе понимают, что в таком случае может начаться третья мировая война.

Военный эксперт и историк Борис Юлин ранее заявил, что на данный момент сложно оценить, какие именно преимущества даст создание военной базы в Сербии, так как она будет полностью территориально отрезана от России. Он считает, что единственная возможная цель ее размещения — разведывательные задачи и наблюдение за окружающим пространством.