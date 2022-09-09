Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море Reuters: румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море

Фото: MC3 Jeremy Boan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корабль Военно-морских сил Румынии подорвался в Черном море на дрейфующей мине, которую пытался обезвредить, передает Reuters со ссылкой на румынское Министерство обороны. ЧП произошло примерно в 46 км к северо-востоку от порта Констанца. Судно попало под сильный ветер и волны и не смогло обойти мину. Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал, плавучесть корабля также не была нарушена.

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, 75 военнослужащих на корабле вне опасности, плавучесть судна не пострадала, на борту нет серьезных повреждений, — сообщило военное ведомство.

Еще в марте начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявлял об угрозе дрейфа сорванных с якоря украинских мин у побережья причерноморских государств. Он отметил, что Россия принимает весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин рассказал, что попавшие в Черное море подводные мины опасны для гражданских судов, а на разминирование дрейфующих снарядов могут уйти годы. Он подчеркнул, что отследить такие мины могут только военные корабли, а разминировать их невозможно.