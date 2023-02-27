Военный эксперт: ВСУ готовятся к наступлению для получения помощи от Запада Военный эксперт Кнутов: ВСУ заявили о подготовке к наступлению для активизации помощи Запада

Фото: Министерство обороны Украины

Громкие заявления ВСУ о подготовке к наступлению весной прозвучали с целью активизации помощи Запада, считает военный историк Юрий Кнутов. В беседе с «360» эксперт заявил, что Украина рассчитывает получить боевую технику и оружие в ближайшее время за счет сообщений о своих планах. По словам историка, эти заявления также сделаны для поддержки населения на фоне частых ракетных обстрелов военных предприятий и объектов энергетики Украины.

Эти заявления призваны поддержать население в связи с тем, что там ситуация достаточно сложная, связанная с частыми ракетными обстрелами военных предприятий Украины. <...> Это попытка дать сигнал Западу, чтобы он побыстрее поставлял оружие: танки и другую боевую технику, которую обещал, чтобы ВСУ смогли полноценно и быстро организовать свое наступление, — пояснил Кнутов.

Правда, говорить о том, получит ли Киев ту помощь, которую ожидает, пока что рано, считает эксперт. Кнутов уточнил, что США уже отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому поставлять истребители, о которых лидер государства просил все страны в ходе своих поездок по Европе. Главная цель Запада заключается не в поддержке ВСУ, а в ослаблении России. Историк отметил, что сейчас поставки вооружения еще могут быть стабильны, но уже к осени их масштабы сократятся. Поэтому, по словам эксперта, перед Украиной была поставлена задача добиться успехов уже весной.

Ранее стало известно, что российские военные готовятся к наступлению ВСУ на Южном направлении в Запорожской области. По словам члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, ожидать его можно в конце марта, если позволит численность войск.