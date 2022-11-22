Военный эксперт заявил, что Запад поставляет Киеву «рухлядь» Военный эксперт Хатылев заявил, что Запад поставляет Украине устаревшее вооружение

Фото: Deanna C. Gonzales/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ЗРК Hawk

Западные страны в качестве военной поддержки отправляют на Украину «рухлядь» и устаревшее вооружение, которое уже не используется в развитых странах, заявил в беседе с «Народными Новостями» военный эксперт Сергей Хатылев, комментируя поставки британских ракет Brimstone-2 Киеву. Эксперт подчеркнул, что Запад поставляет Украине лишь то оружие, которое долгие годы пылилось на складах и зачастую имеет истекшие сроки годности.

Идет уже третье выгребание всех складов, Украине отправляется вся рухлядь, которая находится в Англии, Франции и других странах. Стоит отметить, что поставляемые Украине ракеты не применяются в развитых странах. Они могут быть использованы лишь в африканских странах, — пояснил Хатылев.

Специалист привел в пример изготовленные в 1960-х годах американские ЗРК Hawk, были отправлены Украине в качестве военной помощи. Гарантийные сроки ракет AGM-88 HARM также истекли, это оружие снято с гарантии уже 25 лет, добавил эксперт. Он подчеркнул, что стрелять таким оружием категорически запрещено.

Великобритания ранее направилана Украину модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2. Дальность их пуска в два раза больше, чем у ранее переданных ракет первого поколения.Ракеты оснащены лазерной системой самонаведения и запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado и Typhoon.