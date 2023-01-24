Военный эксперт заявил, что ситуация с танками загнала ВСУ в тупик Военэксперт Суконкин: Киеву не хватит танков для наступления даже в случае их поставки

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Киев оказался в военно-техническом тупике, связанном с поставкой и наличием танков, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, для достижения масштабного успеха Украине следует применять массированные силы и средства, однако на данный момент речь идет о поставке нескольких десятков западных танков, которые придется распределять вручную и которых хватит лишь для локальных операций.

Киев в военно-техническом тупике в отношении танков. Им нужны крупные силы для наступления, но появятся наши вертолеты — два Ка-52, и за 20 минут сожгут безнаказанно танковую роту. С точки зрения сосредоточения сил для удара [ситуация] у ВСУ [складывается] слишком печально, — подчеркнул Суконкин.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

Позднее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон не видит смысла в том, чтобы передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Она добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания.