Военный эксперт заявил, что Зеленский истерит Военный эксперт Литовкин: президент Украины Зеленский неуравновешен и истерит

Фото: president_of_ukraine/flickr.com

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский находится в подавленном и неуравновешенном состоянии и истерит, заявил военный эксперт и журналист Виктор Литовкин в комментарии для издания «Подмосковье сегодня». По его словам, бомбардировки военно-стратегических объектов ВСУ расшатали его нервную систему.

Есть стойкое ощущение, что он находится в неуравновешенном, подавленном состоянии и банально истерит. Бомбардировки военно-стратегических объектов ВСУ, конечно, добавили Зеленскому нагрузки на его нервную систему, — заявил Литовкин.

Также эксперт прокомментировал сравнение украинского лидера с террористом Усамой бен Ладеном и заявил, что оно слишком лестно для Зеленского.

Если серьезно, то все же для Зеленского сравнение с Усамой бен Ладеном слишком лестное. Не годится Владимир здесь. Нет у него сильных качеств в характере, далеко ему до бен Ладена, — пояснил специалист.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что украинский народ находится в заложниках политики президента страны Владимира Зеленского. Он считает, что режим на территории Украины стал террористическим, а Зеленский встал в один ряд с Усамой бен Ладеном. В качестве доказательств он привел недавние преступления на территории России, ответственность за которые была возложена именно на украинские службы.