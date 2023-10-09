Военный эксперт засомневался в поставках Украине американских танков Abrams Военэксперт Прохватилов: США могут отказать Украине в поставках танков Abrams

Фото: Air Force Master Sgt. Matthew Plew

Американцы используют любые аргументы, чтобы приостановить поставки танков Abrams в зону боевых действий на Украину, заявил NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов. По его мнению, компании оборонно-промышленного комплекса США не заинтересованы в том, чтобы их технику уничтожали на поле боя, подрывая имидж.

Военно-промышленный комплекс США частный и акционеры этих компаний не заинтересованы в том, чтобы их техника была уничтожена на Украине, иначе их имидж пострадает. Современные танки Abrams беззащитны перед беспилотниками, и американцы будут использовать сейчас любые аргументы, чтобы приостановить их поставки в зону боевых действий, — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что подвижность, защита и маневренность у Abrams хуже, чем у британского танка Challenger. Более того, эти машины требуют огромного количества топлива, а ВСУ не располагают возможностями, чтобы использовать американские танки максимально эффективно.

Раньше вся Европа призывала оказывать военную помощь Украине, поэтому они не могли отказаться от поставок, теперь же ситуация действительно может кардинально измениться, — считает Прохватилов.

Ранее сообщалось, что первая партия американских танков Abrams уже прибыла на Украину. По словам представителей Пентагона, США рассчитывают, что само их наличие в стране станет мощным сдерживающим фактором.

В Кремле подтвердили, что американские танки Abrams — это серьезное оружие. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, гореть они будут точно так же, как и другие.