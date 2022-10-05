Военный эксперт заподозрил Польшу в диверсиях на «Северных потоках» Военный эксперт Ерасонян: в диверсиях на «Северных потоках» может оказаться виновной Польша

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Польское подразделение Formoza, которое базируется в Гдыне, может оказаться виновным в диверсиях на «Северных потоках», считает военный эксперт Владимир Ерасонян. По его словам, которые передает «ПолитЭксперт», против России ведется ассиметричная инфраструктурная война. Подрыв газопроводов был бы выгоден Варшаве, так как она получит возможность поставлять газ через трубопровод Ямал — Европа, считает специалист. Эксперт заявил, что Польша могла нанести удар по «Северным потокам» под руководством США или Великобритании.

Они Гдыню превратили в центр подготовки бойцов Formoza. Наверняка поляки участвовали в подрывах «Северных потоков». Под руководством Лондона и Вашингтона, но это были поляки. Надо понимать, что Варшава заинтересована в диверсии больше всех. Это главный бенефициар, потому что она получит возможность качать газ через Ямал — Европу, он пойдет через Польшу, — заявил Ерасонян.

Для нанесения удара по «Северным потокам» Польша могла использовать разные виды оружия, техники и задействовать различные способы нападения, заявил военный эксперт. Так, диверсия могла быть совершена с использованием подводной лодки «Коббен», рыболовецкого траулера для переброски спецназа, боевых пловцов, а также торпед и управляемых мин, уточнил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности страны заявил, что на ее границе страны НАТО наращивают свои военные силы. По его словам, на данный момент в Европе содержатся 35 тысяч солдат Альянса, из которых 25 тысяч находятся в приграничных с Белоруссией государствах. Наибольшая активность по мобилизации сил исходит из Польши. При этом он подчеркнул, что свои силы к границе стягивают также Латвия и Литва. Однако у этих государств не хватает собственных средств, они требуют их у руководства НАТО.