Военный эксперт: западное оружие сыграло с ВСУ злую шутку Военный эксперт Ходаренок: западная артиллерия усугубила ситуацию в рядах ВСУ из-за разности калибров

Фото: Cpl. Austin Fraley/Global Look Press

Гаубица M777

Поставки на Украину различных образцов западной артиллерии сыграли с ВСУ злую шутку, поскольку вместо повышения боевой эффективности в войсках неразбериха, заявил «Политэксперту» полковник запаса Михаил Ходаренок. По его словам, техника из США и других стран НАТО различна в калибрах, которых не менее шести. Он отметил, что вовремя подвозить на передовую снаряды каждого из калибров проблематично.

Отсюда и снарядное голодание, и брошенные американские гаубицы на позициях, и многое другое. Ситуация совершенно уникальная и виноваты в ней американцы. Попытка перенести опыт артиллерии США в Сирии, Ираке и Афганистане на 27 тысяч обученных по системе НАТО украинцев провалилась, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ВСУ вынуждены возвращаться к советским артиллерийским системам, «которые после первого залпа рискуют получить по Искандеру прямо на позиции». При этом в Вооруженных силах России ствольная артиллерия представлена всего тремя калибрами: 122, 152 и 203 мм, продолжил Ходаренок.

Ранее политический обозреватель и журналист Сергей Веселовский заявил, что европейские страны, которые входят в НАТО и Евросоюз, столкнулись с множеством проблем из-за военной помощи Украине. По его словам, у них заканчивается вооружение и они становятся более осторожными и экономными.