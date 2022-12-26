Военный эксперт: ВСУ потеряли преимущество в людях Военный эксперт Шурыгин заявил, что ВСУ потеряли преимущество в людях

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Руководство Вооруженных сил Украины осознает потерю преимущества в людях над российской армией, рассказал ИА SM.News военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, лишь благодаря людскому потенциалу украинская армия могла надеяться на успех. Специалист отметил, что в текущих условиях ВСУ могут прорвать линию соприкосновения только с помощью скрытого перебрасывания боеспособных частей со второстепенных участков и тактики отвлечения российских войск.

Значит это нужно создавать, скрытно снимая со второстепенных участков фронта самые боеспособные части, отвлекая противника на другой участок, и на узком участке создавая преимущество 5-6 к 1. В этом случае можно прорвать фронт, — заключил Шурыгин.

Военный эксперт добавил, что обстрелы Донецка нельзя объяснить эмоциональностью высшего командования ВСУ. Он отметил, что эти люди абсолютно безжалостные и «ледяные», и что в ходе украинского конфликта они никогда не «включали эмоции» и «не психовали».

Военный аналитик Владимир Прохватилов ранее заявил, что для уничтожения группировки ВСУ в Донбассе можно использовать ракеты «Сатана», предварительно заменив ядерные боеголовки на неядерные. По его словам, одна такая ракета гарантировано уничтожит мост через Днепр. Он признался при этом, что для этого придется убедить Запад в том, что запущенная ракета не несет ядерный заряд.